「池淺王八多」! 南京博物院國寶疑遭盜賣 亞洲週刊追查反遭微博封號

持續報導中國南京博物院疑似文物流失爭議的香港媒體《亞洲週刊》，其官方微博帳號近日突遭封鎖，引發外界對中國文物監管與輿論管控的高度關注。

《亞洲週刊》微博帳號原本擁有約 20 萬名粉絲，但 29 日被發現帳號內容已全數清空，帳號名稱僅顯示為一串數字，頁面並標註「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。在此之前，該帳號已陸續刪除所有與南京博物院相關的貼文。

這起爭議起源於今年 5 月，一幅明代畫家仇英的名作《江南春》突然現身北京一場拍賣預展，估價高達人民幣 8,800 萬元（約新台幣 3 億 9,600 萬元）。該畫作原為中國近代知名收藏家龐萊臣所有，後由其後人捐贈給南京博物院，卻疑似在未公開說明的情況下流入市場。

明代仇英《江南春》圖卷，被發現流落在藝術拍賣會的預展中。 圖：翻攝自 澎湃新聞

龐萊臣的曾孫女龐淑令得知消息後，隨即向中國國家文物主管部門檢舉，拍賣公司其後撤拍該畫。龐淑令指出，她早在 2024 年 10 月便致函南京博物院，要求說明龐家捐贈的 137 件（套）藏品的保存與流向，但始終未獲回應，才選擇透過港媒發聲。

中國官媒新華社 19 日曾引述南京博物院提供的鑑定資料與流轉紀錄，試圖還原《江南春》的處理過程。不過，龐淑令隨後透過《亞洲週刊》發布聲明，指新華社未採訪她本人，部分內容失實，質疑報導缺乏公正與客觀。

在此同時，《亞洲週刊》密集刊登南京博物院相關調查報導，包括前院長徐湖平遭檢舉涉嫌盜竊藏品。該刊報導，23 日中午徐湖平夫婦被帶離位於南京富貴山的獨棟別墅，並在微博貼出別墅照片，配文「劇終」。25 日再發布南京博物院建築照，諷刺性地標註為「南京撥物院」。

《亞洲週刊》微博帳號「因違反相關法規」被禁言。 圖 : 翻攝自X@whyyoutouzhele

27 日，《亞洲週刊》發表題為〈徐湖平的父親究竟是誰〉的文章，指其父曾官至副廳長、在江蘇政界人脈深厚，相關貼文一度在網路上廣泛流傳，隨後即遭刪除並被標記為「不良資訊」。

此外，自稱是龐家後人的徐鶯近日也在網路上公開抨擊《亞洲週刊》與龐淑令，質疑港媒在中國並無新聞監督權，並指其可信度不足。對此，龐淑令公開族譜反駁，強調徐鶯並非龐家後人。

有評論指出，南京博物院爭議持續發酵，相關質疑尚未獲得官方全面說明，卻率先出現媒體帳號遭封鎖的情況，引發外界不滿。有網友直言：「官方不先解決問題，反而先解決提出問題的人」，並質疑前院長月薪僅數千元，卻能居住價值數千萬元的豪宅，文物價格又如何從數千元暴漲至上億元，恐進一步打擊民間捐贈國寶的信心。

在帳號被禁言前，《亞洲週刊》曾於微博留下「廟小妖風大，池淺王八多」的貼文，隨後全面刪文並遭封號。

