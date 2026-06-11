池袋街頭驚傳強盜傷害！中國女街頭遇襲 肩背包內158萬元現金被奪

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

1名中國女子在東京池袋街頭遇襲後，被搶走隨身肩背包，她供稱內裝有約158萬元現金；示意圖。（Pixabay／Image by Gerd Altmann）

日本東京池袋街頭竟發生一起強盜傷害案件！1名中國女子遇襲後，被搶走隨身肩背包，她供稱內裝有約158萬元現金，警方已展開調查並追查2名嫌犯下落。

據《NHK》報導，警視廳指出，東京都都豐島區池袋一處人行道上昨（10日）20時30分（台灣時間19時30分）左右，有民眾目擊當街搶劫案件並報警。警方說明，1名60多歲中國籍女性遭2名男子以疑似催淚噴霧的物品噴灑攻擊，後腦勺也遭毆打，隨後被搶走所攜帶的肩背包。

廣告 廣告

犯案後，2名嫌犯迅速逃離案發現場，所幸女子頭部僅受到輕傷。受害女子向警方表示，遭搶的包包內放有約800萬日圓現金（約新台幣158萬192元），警方目前已將案件列為強盜傷害案偵辦，並全力追緝2名嫌犯。案發地僅距離池袋站西北方約400公尺處，周邊為餐廳及商業大樓林立的鬧區。

更多鏡週刊報導

台股狂瀉千點再大幅收斂「終場收復43K」 台積電平盤2250、鴻海小跌至258.5元

縱放載瓦斯毒駕、撞斷所長腿 「佛系法官」曾判罵人「龜兒子」無罪

慈母多敗兒！日母替還債近200萬仍無效 「一個決定救回兒子」見轉機

黃仁勳喊「現在可便宜買股了」！台股反彈收復44K 國巨等股票漲停