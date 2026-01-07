池魚之殃? 美軍入侵委國釀55軍人死亡 「這國」就佔32 竟比委軍還多

委內瑞拉前總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 據古巴與委內瑞拉官方聲明顯示，美國 3 日對委內瑞拉發動軍事侵略，兩國共有 55 名軍人陣亡。另有統計顯示其中古巴陣亡 32 人，委內瑞拉傷亡約在 23 至 48 人之間，總傷亡人數約為 55 至 80 人。

古巴於 6 日公佈了 32 名陣亡軍人名單，這 32 人全為馬杜洛的貼身護衛，委內瑞拉軍方則在 5 日發佈了 23 名陣亡軍人的訃聞。

美國 3 日淩晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯，派兵強行控制委總統馬杜洛夫婦並移送出境。

委內瑞拉、哥倫比亞、古巴和俄羅斯等多國對此表示強烈譴責。美國總統川普 4 日表示，「有很多古巴人」在美方行動中被打死，但他未給出具體數字。

