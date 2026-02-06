台中姊弟之爭撕破臉？江啟臣不滿國民黨中央、楊瓊瓔洩民調時間：違背提名協議

國民黨2026年地方選舉協調狀況頻傳，今（6）日國民黨中央一句「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，有公布台中市內參民調日期的疑慮，讓立法院副院長江啟臣強烈反彈稱，「無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆｣；此外，今日也是黨內互打激烈的新竹縣長領表，徐欣瑩也發出新聞稿強調已經領表，但同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，且地方已傳出多起請客、送禮、綁樁等疑似違反選罷法之情事，縱容「腐敗黑暗可以在黨立足」。

在台中市協調部分，因為國民黨中央下午發布江啟臣與立委楊瓊瓔兩人已經完成協調，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一周（3/25至3/31）完成民意調查作業。

但就是因為（3/25至3/31）這一句點出時間點的文字，讓江啟臣非常不滿，隨即發出聲明斥責，「本人基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今（2/6）日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一周（3/25至3/31）完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款，同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項。

江啟臣的聲明中也強調，另楊瓊瓔所發布之新聞稿提到，「經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，首先澄清本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

隨後，國民黨組發會則發出4點聲明強調，第一、二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同；第二、組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一周，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容；第三、未來等二位有意參選同志挑定3家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公佈；最後，特此澄清，如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

新竹縣初選火藥味升高 徐欣瑩控：這是一場 結構性舞弊的賽局 ​



而在新竹縣部分雖然陳見賢與徐欣瑩兩人都已經完成領表，看似7成全民調、3成黨員民調的初選可以進行，陳見賢方面發出新聞稿，正式投入初選，委由發言人田芮熙代為領表及協助相關作業。陳見賢表示，此次參選延續多年縣政治理經驗，將以具體政策與治理成果為基礎，帶領新竹縣穩健前行。

徐欣瑩方面也同樣發布新聞稿稱，領表是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重，堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。今日也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。

據悉，該函中指陳見賢因為新竹縣黨部主委「球員兼裁判」的特殊結構下，已不僅是「不公平」，而是一場「結構性舞弊的賽局」、縱容「腐敗黑暗可以在黨立足」；反觀徐欣瑩本人身為參選人，竟需透過新聞媒體方能得知初選期程，此顯非公平競爭，而是「資訊封殺」的設局；最後，地方已傳出多起請客、送禮、綁樁等疑似「違反選罷法｣之情事。

