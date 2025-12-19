污染源從哪來？基隆暖暖溪驚現不明「白色泡沫」 台水公司出手了

即時中心／黃于庭報導

近期基隆河八堵取水口發生油污染事件，影響全市及鄰近新北部分行政區用水，約有10餘萬戶受影響；事發不到1個月，又傳出暖暖溪出現「白色泡沫」，引發外界對水質的擔憂。對此，台水表示，現場取水口設有3道防護措施，同時配合環保局共同處置。

針對基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫事件，台水公司獲報後於第一時間已立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制。另也說明，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里之基隆河支流暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水。

此外，基隆環保局亦立即於水源橋下佈設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，而台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，進行緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。



台水公司表示，目前八堵抽水站暫停取水，在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響；並強調持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，並深化跨機關合作，共同確保民眾飲水安全無虞。

