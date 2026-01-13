污染物隨冷氣團南下今午起空品轉差 南部持續到周六

環境部指出，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東到上海一帶昨天(12日)出現霾害現象，研判大陸冷氣團南下，境外污染物今天午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質多為普通到橘色提醒等級。環境部預測中部以北在14日午後境外污染趨緩，南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，橘色提醒可能持續至17日，待18日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。