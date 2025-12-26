污染防治技術屢創新 中山大學高志明摘「傑出特約研究員獎」桂冠

記者孫建屏／高雄報導

長年深耕土壤及地下水環境工程研究，國立中山大學環境工程研究所講座教授高志明致力以科學方法回應真實污染問題，屢次在污染整治技術上創新突破，研究成果不僅推進環境工程學術發展，也實際應用於多處污染場址，為地下水污染整治提供更具效率與永續性的解方，榮獲國科會114年度「傑出特約研究員獎」殊榮。

國科會「傑出特約研究員」獎旨在表揚對臺灣學術與產業發展具有卓越貢獻的學者，獲獎門檻極高，申請者須曾兩度榮獲「傑出研究獎」，並在第2次獲獎後滿2年以上，且須累計執行特約研究計畫、傑出學者研究計畫或國科會指定之重大專案計畫達6年以上，方符合資格。

廣告 廣告

高志明的研究成果長期與實務及產業需求緊密結合，近5年已取得18項專利，多項技術在政府機關與業界支持下完成實場驗證，兼顧經濟效益與環境效益，實質協助解決污染問題，也為綠色科技與永續城市發展奠定基礎。

中山大學指出，在學術服務與國際影響力方面，高志明獲選為多個國際與國內專業學會會士，包括歐洲科學及藝術學院（EASA）、美國科學促進學會（AAAS）、國際水協會（IWA）、美國土木工程學會（ASCE）、美國水環境學會（WEF）與中華民國環境工程學會（CIENV）等，並獲得ASCE傑出

會員。

同時，高志明擔任多本國際期刊編輯，如《美國土木工程學會環境工程期刊》、《美國土木工程學會有害廢棄物管理期刊》及《美國水環境學會水環境研究》期刊等，並屢獲國內外重要獎項肯定，包括教育部學術獎、美國環境工程學院環境工程與科學技術卓越獎、WEF拉夫・傅爾曼獎章、ASCE環境技術先進獎章、ASCE技術先進獎章、有庠科技講座、東元獎、侯金堆傑出榮譽獎及近年多項國際競賽與學術獎項。

此外，高志明主持的兩項國科會特約研究計畫，聚焦於高風險、長期性的地下水污染問題，相關研究已實際應用於多個國內外污染場址，包括臺塑、中油、中石化與台氯等企業的地下水污染整治工作，展現綠色整治技術從實驗室走向現場的可行性。

中山大學表示，高志明的研究歷程，展現了環境工程研究如何在穩定的學術環境與跨領域支持下，回應社會與產業面臨的實際挑戰，也凸顯大學在培育研究人才與推動永續科技發展中的關鍵角色。

國立中山大學環境工程研究所講座教授高志明（前排左3）長年深耕土壤及地下水環境工程研究，摘「傑出特約研究員獎」桂冠。（中山大學提供）

高志明（前排中）研究成果長期與實務及產業需求緊密結合，兼顧經濟效益與環境效益，實質協助解決污染問題。（中山大學提供）

高志明獲選為多個國際與國內專業學會會士，近年並榮獲多項國人、國際競賽與學術獎項。（中山大學提供）