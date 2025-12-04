污水變清泉！鶯歌礫間場助新北打造生態水道

鶯歌礫間日供800噸淨化水，美術館水道迎來可愛鴨群。（新北市水利局提供）

新北市鶯歌區的鶯歌礫間淨化場由旁邊鶯歌溪引水進入礫間淨化處理設施，每日可淨化處理近7500噸的污水，場域結合地下淨水設施與地上停車空間，兼具淨水與停車功能，並因應新北美術館啟用，將部分淨化水以地下管道導入園區景觀湧泉水道，每日可輸送800噸，提供市民友善的親水環境。

鶯歌礫間設施主要是將空氣注入池槽，增加水中溶氧量，當污水穿越礫石孔隙，污水中的污染物會「沉澱」，並被礫石表面具黏性的生物膜「吸附」，接著污水中溶解性有機物被微生物攝取「分解」成無害的無機物，經過「沉澱」、「吸附」及「分解」作用，可讓原本受污的混濁骯髒原水，變為乾淨透明的清水，完成如同自然河川的自我淨化。

廣告 廣告

生活汙水經鶯歌礫間淨化後，水變得清澈見底。（新北市水利局提供）

新北市水利局長宋德仁表示，經過這場無聲的環保演出，原本混濁的污水搖身一變成為乾淨透明可再利用的淨化水。礫間的淨化水除補注入鶯歌溪外，如今每日約800噸淨化水導向新北美術館水道，清水中魚群悠游、鴨群成群嬉戲，生意盎然，此股「清」水讓市民得以「親」近。

為解決河川污染問題，新北市除了大力推動污水下水道建設外，更輔以礫間、濕地等現地處理設施來補注河川基流量。除了鶯歌礫間淨化水注入鶯歌溪外，新北市其他礫間場每日也將上萬噸再生水回補至三峽河、大漢溪及新店溪水系。

水利局說，新北市全區共有12處礫間淨化場，每天可協助處理約4萬5000噸的生活污水，相當於約22萬人的生活污水量。經過礫間系統淨化處理後，再生回收水再回流河川，未來透過數據監測維持河川水質及自然生態，另外水利局將持續推動河岸景觀建設與環境維護，營造更優質、安全且具生態價值的水環境，提供市民更完善的親水生活場域。

更多中時新聞網報導

吳申梅跟香港老公大吵 氣急返〈外家〉訴苦

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

LINE Pay拆夥 電支遷徙潮來襲