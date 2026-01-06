汪小菲兒女改叫「阿姨」 馬筱梅胖7公斤秀7個月孕肚

馬筱梅不時會在網路上露面談懷孕與當後媽的近況。（翻攝網路）

汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）登記結婚超過1年，馬目前懷孕7個月，仍不時透過直播分享近況。近日她在鏡頭前大方掀起衣服，直接秀出孕肚，也談到孕期身形變化。

馬筱梅說，懷孕前期外觀看不太出來，如今體重已增加7公斤。她稱腹中寶寶很「懂事」、不太亂鬧，也很照顧她，讓她覺得負擔不大，還特別向孩子道謝。

此外馬筱梅也透露，生產後會先在台灣坐月子，約1個月後再回北京。先前她曾穿睡衣挺著大孕肚直播，並表示自己至今沒有妊娠紋，還對鏡頭秀出光滑肚皮。

廣告 廣告

馬筱梅提到，大S去年2月驟逝後，一對子女由汪小菲與她照顧，她也努力完成「好好照顧孩子」的託付；並回憶孩子起初喊她「姐姐」，後在汪小菲要求下改口叫「阿姨」。談到外界提及後媽虐童，馬筱梅反問正常人怎會做這種事。

更多鏡週刊報導

Jisoo為TOMMY HILFIGER換衣服 嘟嘴翹腿樣樣來真的很會喔

小煜帶兒子進排練場 把《生命中最美好的5分鐘》變成父子的陪伴時光

不滿被說拖垮AOA！權珉娥崩潰刪帳號嚇壞網友 前公司回應了