汪小菲再度開砲「抖音副總裁」 又扯大S…網全看傻

汪小菲與第二任妻子馬筱梅，即將迎來新生命。資料照片



中國商人汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，大S去年2月在日本猝逝，留下家人則由前夫汪小菲撫養，汪小菲近日也開心宣布第二任妻子馬筱梅，即將產下汪小菲第三名孩子。不過，汪小菲今天（1／6）又在微博開砲，對象是抖音副總裁李亮，怒嗆「你那麼正義，那麼愛國，請你把你的台灣老婆和孩子帶回北京。」汪小菲還扯前妻大S，還說自己對台灣情感很深，也讓網友再度看傻。

汪小菲在微博上發文，直言：「李亮同學，你那麼正義，那麼愛國，請你把你的台灣老婆和孩子帶回北京。我是想帶回來，但是台灣不讓我孩子回來。你既然這麼愛國，把孩子帶回來吧。你這麼多年娶了台灣媳婦，在某音，你都幹嘛了？」

汪小菲與李亮的恩怨，可能是從大S病逝後，汪小菲母親張蘭屢次拿大S當話題炒作，加上張蘭乾兒子夏健還造謠大S骨灰從日本返台是汪小菲出資，事後抖音官方把「張蘭．俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」等，還有汪小菲及夏健的帳號全封禁，讓雙方產生心結。

汪小菲昨日就在微博留言：「你個李亮是吧，用北京話問候你的，我對我家庭的付出，我前妻和我這麼多年，就你個小亞婷的來審判我？你老婆不是台灣人嗎？也是可能你受她的影響是吧？我比你早去了台灣十年，你發微博審判我。問問妳台灣老婆，投票投誰了？你去台灣幹嘛去了？」

汪小菲也在留言怒嗆李亮：「咱們在台灣不都是陸配嗎？你拿了台灣的陸配簽證嗎？」「你也有台灣簽證。咱們聚啊！」言詞充滿挑釁意味、咄咄逼人。另外，汪小菲還扯出前妻大S，說大S和馬筱梅都是台灣人，他也深愛這片土地，也感受到滿滿人情味，對台灣情感很深。不過一番言論，讓不少網友看傻眼，建議汪小菲就不要牽扯大S了吧。

