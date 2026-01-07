汪小菲再暴走嗆抖音高層 拉關係「都娶台灣媳」求見面

汪小菲近日再度槓上抖音高層李亮，眼尖網友發現他從本月5日凌晨起開始發文點名李亮，之後刪文，6日他再發文留下：「李亮同學，你那麼正義，那麼愛國，請您把您的台灣老婆和孩子帶回北京。我是想帶回來，但台灣不讓我孩子回來。你既然這麼愛國，把孩子帶回來吧。你這麼多年娶了台灣媳婦，在某音，你都幹嘛了」。

此事起源於去年2月大S過世後，汪小菲被謠傳包機送大S骨灰回台，引發爭議，隨後遭包機公司公開聲明闢謠，隨後抖音平台也宣布無限期封禁「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」3個帳號，但「麻六記官方旗艦店」的帳號仍在持續直播。抖音副總裁李亮當時指出：「抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體」，言下之意是官方支持認真直播宣傳產品的店家都不會干涉，而抖音官方後來發聲明表示，主要是見到包機公司闢謠的聲明，「因此確定為謠言且性質惡劣，對該帳號永久禁言」。

去年底，汪小菲就一度暴走點名李亮，說「抖音的副總裁李亮，當時發微博和抖音說我。我同意，因為那份痛苦，和未來對我孩子的教育，我會承擔。但是你憑自己給我定性，這件事我不認可，我的孩子我的朋友我的家人也不認可。」並表示將提告，隨後刪文。

本月5日，有網友截圖發現汪小菲凌晨再度點名「李亮老師」，並拉近關係說：「你老婆也是台灣人，她對你的影響我不知道，可能她更喜歡F4勝過於你」，「咱們在台灣不都是陸配嗎？」，「因為我相信我們都是一家人」，並稱兩人應該要找時間聚聚。

汪小菲甚至到李亮的社群網站底下留言說：「我比你早去了台灣十年，你用微博審判我，問問你台灣老婆，投票投誰了？你去台灣幹嘛去了？」最後僅在自己微博反問李亮愛國又正義，怎麼不把台灣老婆和孩子帶回北京，他想帶回來但台灣不肯，網友見此回：「台灣人對你那麼好是因為你是汪小菲嗎？是因為你是大S的老公」、「你給兩個孩子留點臉吧」、「你的訴求是什麼，你發這些對你的訴求也沒用啊」、「哥，我一直很喜歡你，但是你說話能不能語句通順一點，常常看不懂你說啥啊」。

