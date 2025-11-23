汪小菲升格3孩爸？開直播「脫口1稱呼」疑說溜嘴

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）今年過年期間於日本病逝，留下的一雙兒女目前由生父汪小菲及其現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。汪小菲與Mandy登記結婚後，頻頻傳出再度升格當爸的消息，日前Mandy還疑似被拍到小腹隆起的畫面。但夫妻倆始終都未對外證實懷孕喜訊，但汪小菲日前開直播是脫口稱呼妻子「這兩字」，疑似說溜嘴、被外界認為是間接認了再度升格當爸。





汪小菲妻子馬筱梅多次被拍到「小腹隆起」畫面，懷孕傳聞四起。（圖／翻攝自微博）

汪小菲日前在中國社群平台開直播，與粉絲互動期間被問到「你家孕婦呢？」，汪小菲當下不假思索地回應稱：「孕婦不在，孕婦出去了」。這番話一出，被外界認為是間接認了妻子馬筱梅已懷有身孕。汪小菲也在直播中大方分享一家四口的日常生活，除了提及妻子馬筱梅當天沒有入鏡一起直播的原因，表示「其實是去陪女兒了」，也再度提及自己的「空中飛人」生活，汪小菲表示「回到北京的感覺非常好，台北、北京都是我的家」。





汪小菲直播中脫口喊「孕婦不在，孕婦出去了」，被認為間接證實妻子懷孕。（圖／翻攝自微博）





儘管目前汪小菲夫妻倆並未對外證實懷孕喜訊，但愛妻馬筱梅先前就曾在直播中分享育兒觀念。她當時提到，若生孩子的話，會只生一個就好，她表示「因為我知道我自己的能力、極限在哪裡」。此外，她也坦承相較於生孩子，「養孩子跟教育孩子比較頭痛，我的能力最多只能負責一個」。而馬筱梅似乎對於生孩子後的生活狀態早有規劃，她表示自己屆時會安排好自己的工作和生活，會自己和媽媽以及請來的保母阿姨一起照顧孩子，並強調「不會讓阿姨單獨照顧」。

原文出處：汪小菲喊：台北、北京都是家！遭爆升格3孩爸「脫口1稱呼」疑說溜嘴

