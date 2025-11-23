汪小菲又當爸！直播脫口喊愛妻「孕婦」 馬筱梅親吐：只想生1胎

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

汪小菲今年5月與妻子馬筱梅（Mandy）在北京舉行婚禮，婚後生活備受外界關注。近期網路多次傳出馬筱梅懷孕，但兩人皆未正面證實。不過，汪小菲日前開直播時，被粉絲詢問「Mandy去哪裡？」他脫口回應：「孕婦不在，孕婦出去了。」意外鬆口疑似升格當爸，引發熱議。

汪小菲前妻徐熙媛（大S）今年2月病逝後，兩名子女由他與馬筱梅共同照顧。汪小菲當時在直播中不僅稱馬筱梅為孕婦，還提到馬筱梅沒有入鏡的原因是在陪伴女兒，並分享一家生活日常：「昨天接他們去吃火鍋、打籃球，今天晚上去吃烤肉，然後回北京。」他也表示台北、北京對他來說都是家。

雖未正面回應懷孕，馬筱梅近期曾在直播談到如果成為母親的育兒規劃，她表示若有孩子，將由自己與母親輪流照顧，並由保母阿姨協助，但核心照護者一定會是「自己或媽媽之一」。她也透露若有孩子，工作步調會有所調整，「可能一個月直播半個月、另外半個月休息」。

至於生育規劃，馬筱梅坦言：「如果我生小孩，我只生一個就好。」她認為養育與教育遠比生產更耗心力，自認能力與極限僅能負責好一名孩子。

婚後，馬筱梅對汪小菲與大S孩子視如己出，曾公開稱大S把孩子教得很好，也透露自己一直在完成大S生前交付的事情，但外界常腦補衝突劇情，讓她感到無奈，強調孩子還有爸爸與奶奶照顧，不須外界擔心。

