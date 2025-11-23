汪小菲又當爸！直播脫口喊愛妻「孕婦」 馬筱梅親吐：只想生1胎
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導
汪小菲今年5月與妻子馬筱梅（Mandy）在北京舉行婚禮，婚後生活備受外界關注。近期網路多次傳出馬筱梅懷孕，但兩人皆未正面證實。不過，汪小菲日前開直播時，被粉絲詢問「Mandy去哪裡？」他脫口回應：「孕婦不在，孕婦出去了。」意外鬆口疑似升格當爸，引發熱議。
汪小菲前妻徐熙媛（大S）今年2月病逝後，兩名子女由他與馬筱梅共同照顧。汪小菲當時在直播中不僅稱馬筱梅為孕婦，還提到馬筱梅沒有入鏡的原因是在陪伴女兒，並分享一家生活日常：「昨天接他們去吃火鍋、打籃球，今天晚上去吃烤肉，然後回北京。」他也表示台北、北京對他來說都是家。
雖未正面回應懷孕，馬筱梅近期曾在直播談到如果成為母親的育兒規劃，她表示若有孩子，將由自己與母親輪流照顧，並由保母阿姨協助，但核心照護者一定會是「自己或媽媽之一」。她也透露若有孩子，工作步調會有所調整，「可能一個月直播半個月、另外半個月休息」。
至於生育規劃，馬筱梅坦言：「如果我生小孩，我只生一個就好。」她認為養育與教育遠比生產更耗心力，自認能力與極限僅能負責好一名孩子。
婚後，馬筱梅對汪小菲與大S孩子視如己出，曾公開稱大S把孩子教得很好，也透露自己一直在完成大S生前交付的事情，但外界常腦補衝突劇情，讓她感到無奈，強調孩子還有爸爸與奶奶照顧，不須外界擔心。
更多FTNN新聞網報導
館長私下嗆「裝肖維、喝酒咖」 汪小菲回應曝光！
表面稱兄道弟！館長「被問1事」怒噴蔡衍明、汪小菲 錄音檔曝光
大S冥誕適逢中秋節！北京委任律師讚「是最理想的當事人」 喊話：正義一定會來
其他人也在看
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 6 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 12 小時前
MLB》奪冠返韓遭討債！金慧成公開致歉：很後悔當下行為
洛杉磯道奇韓籍野手金慧成本季助隊奪下世界大賽冠軍，本月初光榮返國時，卻在仁川機場遭一名男子突然闖入高喊「還錢」，事件引發媒體關注。金慧成今（22）日透過社群媒體向外界說明事件經過，並對當時的行為公開致歉。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台大學霸男星成「校霸」！特別研究變態、自戀人格 全靠女友才考上好學校
石知田在《如果我不曾見過太陽》中因飾演反派而被網友「恨到不行」，日前與柯佳嬿、曾敬驊、李沐等人出席「聖誕約定同樂會」，上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。鏡報 ・ 1 天前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 1 天前
專訪》母病逝半年多未入夢 苗可麗痛喊「媽媽來找我」
苗可麗今年3月經歷喪母之痛，半年多都未夢到媽媽，她一度為此失落、納悶，「我媽很愛我、我也很愛她，可是為什麼我就是夢不到她？」直到近日，她終於決定轉念，並放手祝福。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／張震二封影帝有三間廟加持！曝心境轉變：身體沒辦法負擔
張震以《幸福之路》獲得第62屆金馬獎最佳男主角，繼《緝魂》後成功二封影帝，他透露明年有好幾部電影在談，可能會特別忙碌，沒去入圍午宴就是為了新作定裝。自嘲現在體力沒那麼好的他得獎後只想好好睡一覺，畢竟最近還在拍戲，睡到自然醒已經是不可能的事。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以...FTNN新聞網 ・ 10 小時前