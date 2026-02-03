汪小菲夫妻帶大S兒女遊廣州！岳母也來了

大S昨忌日，網上流傳汪小菲帶著兒女、妻子和岳母遊廣州的影片。(圖/謝采恩攝影、汪小菲微博)

已故女星大S（徐熙媛）長眠金寶山，昨（2日）離世滿一週年，S家選在這天為她舉行紀念碑揭幕儀式，眾多親友皆到場緬懷，但大S的一雙兒女疑似未現身，引起外界揣測。巧合的是，昨微博流傳一段汪小菲帶著兒女、妻子和岳母出遊的影片，人都不在台灣。

有網友在廣州巧遇汪小菲一家人，影片中，12歲小玥兒留著一頭烏黑亮麗的長直髮，眉眼間有大S的神韻。她身穿白色長袖和牛仔褲，身高已超過爸爸的肩膀；10歲弟弟「小箖箖」則穿著羽絨背心，緊緊跟著姊姊和爸爸。至於汪小菲的現任老婆馬筱梅，穿一身淺色服飾，孕肚明顯凸起，她的母親也在鏡頭前亮相，一家五口同遊廣州。

馬筱梅先前就曾在直播中透露，大S兒女正在北京過寒假，網友再問兩人在北京的主要照顧者為何？馬筱梅回應：「我老公帶啊，我親娘帶啊，我親娘也來了呀，（保母）楊阿姨也在啊。婆婆年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天。」

其實大S去年3月下葬當天，馬筱梅就在限動PO上手作課的照片，疑似暗示小玥兒、小箖箖沒有去送行。當時，網友指責馬筱梅不懂事，釣出她本人回覆：「孩子們不應該有正常的生活嗎？他們是孩子並不想天天被關在家裡，你說的那種時候我們並未收到任何的通知，跟你們一樣看網路才知道的！」對於挨批不懂事，馬筱梅反問道：「依照你的想法過日子就是懂事？不知道他人真實的生活就不要聽風就是雨的。」

