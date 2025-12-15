汪小菲夫婦來台現身首映！馬筱梅藏8月孕肚成焦點

娛樂中心／李筱舲報導



由溫昇豪監製並主演的全新影集於本月9日舉辦首映會。首映當天眾星雲集，而小禎前夫李進良擔任該片的醫療顧問，當天下午除了出席媒體聯訪，晚間也現身首映會，而好友汪小菲也與妻子馬筱梅低調到場支持。近期傳出汪小菲將再度當爸，懷有身孕的馬筱梅也意外成為媒體關注的焦點。





力挺好友！汪小菲夫婦低調現身新劇首映 馬筱梅藏「8月孕肚」穿搭有一套

李進良、汪小菲和妻子馬筱梅一同參加新片首映會，展現雙方好交情。（圖／翻攝自小紅書 ＠汪小菲）





據《CTWANT》報導，首映當晚9點多，整形醫師李進良、汪小菲和妻子馬筱梅一同從戲院走出。懷有身孕的馬筱梅當天身穿黑色毛線外套搭配緊身長褲，側身仍可看見隆起的孕肚，但她相當會藏肚，若不仔細觀察，纖瘦的四肢絲毫看不出她已是位孕媽。馬筱梅近期也在社群平台分享「藏孕肚」的穿搭技巧，在這方面相當有一套。

馬筱梅近期在小紅書上分享「藏孕肚」的穿搭技巧，在這方面相當有一套。（圖／翻攝自小紅書 ＠菲嘗梅好）

事實上，今年5月汪小菲與馬筱梅在北京舉辦婚禮時，李進良就以媒人身分到場，並為新人致詞祝福。李進良當時表示自己與汪小菲是10多年的好友，而馬筱梅是醫美顧問、也是李進良同事的閨密。此次影集首映，汪小菲夫婦特地來台支持，可見雙方交情匪淺。

