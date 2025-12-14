汪小菲妻挺凸肚現身！被祝「母子平安」疑公開寶寶性別

汪小菲妻挺巨肚現身，馬筱梅被祝「母子平安」藏不住。（圖／微博 汪小菲、鈷嚕球）

大S前夫汪小菲和妻子馬筱梅（Mandy）結婚至今1年多，馬筱梅順勢接下照顧大S兒女的責任，一家4口經常在台灣、大陸兩地團聚，感情相當融洽。而近期傳出馬筱梅已有自己愛的結晶，甚至日前挺著巨大肚子現身慶祝活動，家中喜事藏不住。

汪小菲的酸辣粉品牌成立滿5年，日前汪小菲帶領員工參加5周年慶祝活動，與大批工作夥伴分享周年喜悅，過程中歡樂舉杯慶祝、拉炮歡呼，還全程直播與廣大網友一同見證事業里程碑。身為老闆娘的馬筱梅，當然也緊跟在汪小菲身邊，於是網友目擊她挺著凸肚，甚至汪小菲用手輕撫孕肚，畫面十分溫馨。

廣告 廣告

另一個角度，馬筱梅獨自與夥伴敬酒，側身的鏡頭更顯示肚子大小，目測至少6個月，但她仍輕鬆與旁人交談，一舉一動似乎不受影響。隨後夥伴大讚馬筱梅：「謝謝你們支持我們最敬業、最美麗的筱梅」，更大聲祝福：「祝福妳平安順遂」、「我們祝汪太太母子平安」，疑似洩露胎兒的性別。

其實關於懷孕消息，馬筱梅與汪小菲始終未正面回應，但馬筱梅先前不斷透露最近的身體變化，包含發福、嗜睡，汪小菲也曾在直播中直接稱呼馬筱梅孕婦，「孕婦不在，孕婦出去了」；馬筱梅提到育兒話題則坦言生一個就好，「我能力最多只能負責一個」，畢竟還要同時陪伴大S的兒女，擔心一時無法應付。

更多中時新聞網報導

陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴

胡瓜《大集合》和民視約滿不續

NBA》雷霆破隊史16連勝 尼克崛起