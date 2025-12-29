汪小菲妻Mandy大方曝孕肚「完全沒長紋」！產後回台坐月子：老公無法長時間陪

汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日在直播中，首度分享自己的孕期狀況與未來育兒規劃，透露孩子之後將在北京設籍、接受當地教育，引發不少網友討論。

目前懷孕約8個月的Mandy直播時身穿真絲家居服，坦然分享近況，也大方露出孕肚。她表示自己屬於「不太會長妊娠紋的體質」，並提到母親當年生她時也沒有類似困擾，因此目前肚子看起來不算特別大。她也透露已準備好兩套服裝，之後打算拍攝孕婦寫真作為紀念。

談到生產與產後安排，Mandy表示會回台灣坐月子。她說明，主要考量婆婆張蘭年紀較大，丈夫汪小菲工作忙碌、經常出差，較難長時間陪伴，相較之下，在台灣有家人能就近照顧，讓她感到比較安心。不過她也強調，坐完月子大約一個月後就會返回北京，因為自己的生活重心仍在當地，「小朋友之後也一定是在北京生活。」

至於孩子未來的規劃，Mandy態度相當明確。她指出，丈夫是北京人，自己也長期定居北京，因此孩子會在北京設籍。教育方面，她傾向讓孩子在大陸接受基礎教育，因為學習環境相對嚴謹、要求較高，如果從小在這樣的環境中成長，未來無論到哪裡生活或念書，都比較容易適應。她也提到，若一開始在較寬鬆的環境成長，之後再面對高強度的學習要求，孩子可能會覺得較為吃力，這也是她選擇讓孩子先在北京就學的原因。

Mandy與汪小菲於2024年完成登記結婚，並於2025年5月在北京舉辦婚禮，如今即將迎來新生命，網友也紛紛留言祝福。

