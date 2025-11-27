汪小菲妻Mandy爆懷孕「凸肚照瘋傳」！媒人李進良鬆口了

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）今年2月於日本逝世後，留下的一雙兒女由前夫汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，雖然Mandy將孩子視如己出，一舉一動仍被酸民放大檢視。李進良身為汪小菲與Mandy的媒人，近日受訪時也忍不住替Mandy抱不平。

李進良為汪小菲與Mandy的媒人。（圖／資料照）

根據《自由時報》報導，李進良提到，他作為一名旁觀者，Mandy在孩子面前從未有距離感，對於孩子的生活起居與教育也是盡心盡力，就算需要當「空中飛人」台灣、中國兩地跑，她也樂此不疲。面對外界質疑，李進良雖然為Mandy抱屈，但也稱讚她心態成熟，「只要孩子能感受到筱梅對他們的關愛，這就足夠了。」

廣告 廣告

Mandy與汪小菲去年領證結婚，並於今年5月在北京朝陽公園郡王府補辦婚宴，而Mandy的肚皮動靜始終備受關注，近來也再度爆出有孕，不過夫妻倆始終未正面證實。李進良被問到有無聽聞兩人好消息，笑稱：「我看新聞肚子的圖片，不知道是不是舟車勞頓才凸出」，強調若有喜訊，汪小菲會親自宣布。

更多三立新聞網報導

館長爆做「GG增大術」！李進良鬆口真實內幕：沒有在講誰

街頭配對翻車！歐美風辣妹「表情失守」反應被罵爆 黑男刪片道歉了

14年前娶大S也是這樣！汪小菲二婚馬筱梅「出1亂象」 驚人巧合曝光

遭影射是「家寧軍師」罕噤聲！炎亞綸40歲生日鬆口了：我問心無愧

