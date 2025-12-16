汪小菲帶孕妻來台力挺被拍！李進良出賣好友「真實反應」：不輸內地電影
記者宋亭誼／台北報導
由温昇豪擔任監製及主演的影集《整形過後》播出後好評不斷，影集顧問李進良今（16）日和好友温昇豪一同現身宣傳活動，透露影集播出後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材！」同時提到這是少數將醫美產業細節真實呈現的作品，影集播出後也獲得許多醫美同業的肯定，「包括我北京的朋友特地來，他講說『哇X搞這麼大啊，我以為只是拍個小視頻』。」
《整形過後》上週在台北西門町舉辦首映會，汪小菲被拍到帶著老婆馬筱梅（Mandy）低調到場支持。李進良今（16）日分享，他的北京朋友來台觀賞後驚呼連連，直呼首映會規模與影集內容皆「不輸內地電影」，被媒體進一步追問北京好友是否為汪小菲，李進良笑而不答，僅簡單回應：「不知道，就只有一個北京朋友。」
另一方面，馬筱梅2024年與汪小菲完成結婚登記，近來再度傳出有孕，雖然夫妻倆至今未正面證實，但好消息似乎藏不住，李進良被問汪小菲是否曾向他分享即將當爸的喜悅，則一派輕鬆回應：「我看他走路都笑笑的，還需要分享嗎？」
李進良與小禎（胡盈禎）的女兒Emma（李曼唯）這次在劇中飾演温昇豪女兒「江沐瑄」，將於本週六播出的第三、四集登場，李進良坦言Emma的表現超乎大家想像，但以專業演員角度來看還有很大的進步空間，更進一步透露親友團已經揪好這週六鎖定在電視機前面，還不忘開玩笑說：「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎！」
Emma近來錄取輔大大傳系，李進良說女兒其實是同時申請國內外大學，但他認為台灣教育品質本來就不輸國外，「不需要為了出國念書而出國念書」；演藝工作方面，李進良強調一切以Emma的意願為主，家人一定全力支持，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的事，而且這個劇組、導演、監製都很照顧她，真的很幸運。」
