汪小菲帶孕妻馬筱梅來台《整型》 名醫好友李進良揭他將「再當爸」真實心情

李進良（左）與温昇豪為宣傳《整形過後》受訪。劉耀勻攝

大S前夫汪小菲日前帶著懷孕約7個月的現任妻子馬筱梅（Mandy）來台出席《整形過後》首映，力挺好友李進良投資作品。李進良16日與《整形過後》主演兼製作温昇豪一起受訪，被問汪小菲是否有分享當爸喜訊？表示：「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎？」

李進良說「北京的朋友」看了《整形過後》也讚拍得好。因馬筱梅曾被指有整形，汪小菲是否有帶老婆到診所諮詢過？李進良避重就輕，表示汪小菲自己就在直播上說過，有找李進良動過眼袋手術。

汪小菲（右）與馬筱梅被《鏡報》直擊出席《整形過後》首映。杜沛學攝、翻攝微博

虧温昇豪「眼睛越來越小」 李進良：最需要進整形診所

李進良也讚温昇豪將整形醫師的特性詮釋很好，有覺得温昇豪需要整形？李進良笑說：「他這樣的最需要進整形診所，因為帥氣外型需要維持。」温昇豪曾說自己想改善大小眼問題，李進良認為沒必要，虧他：「現在兩顆眼睛都越來越小。」



