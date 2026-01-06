汪小菲愛妻懷孕7月！認要回台灣坐月子「再回中國」背後原因全說了

娛樂中心／巫旻璇報導

前夫汪小菲於2024年5月與馬筱梅再婚，婚後即將滿兩年，兩人也正準備迎接第一個孩子的到來。馬筱梅近期透過直播分享懷孕近7個月的近況，她坦言只要身體狀況允許，仍會持續投入工作，強調不會把責任全交給另一半，「凡事靠自己比較踏實。」她也透露，早已自行安排好生產後的相關規劃，包括選定台灣知名月子中心、預約月嫂，並在支付訂金後才告知汪小菲，事後才得知該月子中心的負責人正好是汪小菲的朋友。

馬筱梅日前再度於直播中提到待產計畫，表示生產後將回台灣坐月子。（圖／翻攝自微博）





馬筱梅日前再度於直播中提到待產計畫，表示生產後將回台灣坐月子，主要考量汪小菲工作繁忙、經常出差，難以長時間陪伴，加上月子期間也不一定能全程待在月子中心，因此選擇回到有家人與朋友能協助照顧的台灣。不過，她也補充，自己目前仍以北京為主要生活地點，待產後休養結束，仍會帶著孩子一同返回北京生活。

馬筱梅近期透過直播分享懷孕近7個月的近況。（圖／翻攝自小紅書）





她進一步透露，生產後的大小事幾乎全由自己一手打理，從月子餐、月嫂到月子中心皆自行安排，甚至連實地參觀月子中心都省略，相關細節連汪小菲事前都不清楚。直到她完成預訂、支付訂金後，月子中心人員將訂單回報給老闆，老闆私下通知汪小菲，他才知道妻子早已安排妥當，最後僅淡淡回應「那個老闆我認識」。談到腹中寶寶的狀況，馬筱梅也露出滿滿幸福，表示孕期相當順利，身體沒有明顯不適，身形也未出現過度變化，笑說「他真的很照顧我、很貼心」。目前體重約51公斤，較孕前增加7公斤左右。

