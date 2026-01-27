汪小菲愛妻懷胎8個月！絕美寫真花絮片曝光

Mandy分享孕婦寫真的花絮影片，即便懷胎8個多月，身材保養依舊得宜。（圖／IG@hsiaomei0718mandy）

大陸富商汪小菲和愛妻Mandy（馬筱梅），將在今年迎來夫妻倆愛的結晶。目前懷胎8個多月的Mandy，也在個人社群曬出孕肚寫真的側拍影片，身材保養得宜，幾乎沒有走樣，讓人驚豔不已。

Mandy 27日凌晨透過IG分享一段24秒的寫真花絮，只見畫面中的她依舊散發著仙氣，精緻的臉蛋多了幸福又成熟的味道，僅懷孕8個月大的肚子微微隆起，四肢完全沒有發福的跡象，曲線和以往一樣動人。她笑稱：「昨天一個半小時就拍完照片的花絮，最快速收工的我們」。影片一出，眾人紛紛驚呆表示「超美」、「好漂亮的孕媽媽」、「一輩子的回憶，值得」、「最美媽媽」。

其實Mandy在懷孕後，經常透過社群抖音分享孕期日常，像是早上固定喝一杯新鮮現打的草莓牛奶，每天抹油保養身體，來因應北京冬天的乾冷氣候，以及定期的運動來維持體態。就連生活娛樂都不可少，照常和姊妹們吃飯約會。

目前人在北京與婆婆張蘭同住的她，先前也直播透露會回到台灣坐月子，至於汪小菲和前妻大S的兒女則留在北京和張蘭生活。她也說，不捨70歲的婆婆為了照顧她來回奔波，才會決定獨自回到台灣坐月子。

