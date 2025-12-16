汪小菲愛妻挺巨肚！馬筱梅懷孕遭疑「爭產大S子女」直球反擊了

娛樂中心／綜合報導

中國富商汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）登記結婚1年，女方目前懷孕7個月，不時透過直播分享日常生活。日前馬筱梅直播時，被網友質疑生孩子是為了和汪小菲與前妻大S（徐熙媛）的一對子女爭產，對此她也直球回應。

汪小菲與馬筱梅去年5月登記結婚。(圖／翻攝自馬筱梅IG)

針對外界揣測，馬筱梅笑說：「太搞笑了，還爭這個呢。不是很多人都說我們破產嗎？不是沒得爭嗎？」她強調孩子雖然談不上大富大貴，但光靠自己娘家留下的資產也已經足夠，不需要再額外爭奪家產，喊話網友不必擔心。此外，她也表明生孩子並非出於任何目的，「我為了我自己要孩子，跟別人也沒有什麼關係。」

馬筱梅直球回應爭產疑雲。（圖／翻攝自微博）

事實上，大S今年2月病逝後，一對子女便交由汪小菲與馬筱梅照料，馬筱梅也曾透露，自己一直在完成大S生前的託付，也就是好好照顧孩子，更稱讚她將孩子們教得相當好。直播過程中，有網友提及後媽虐待孩子相關事件，讓馬筱梅哭笑不得，反問是否電視劇看太多：「你覺得一個正常人會做這種事情嗎？又不是心理變態。」

