汪小菲愛妻掀衣露超巨孕肚！光滑肌膚全看光 網驚：沒長妊娠紋

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國富商汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）登記結婚1年，如今懷胎7個月的馬筱梅，不時就會透過直播分享生活，近日，她在鏡頭前大方掀起衣服展現孕肚，只見肌膚十分光滑，幾乎沒有妊娠紋，瞬間掀起大家討論。

馬筱梅日前在直播中穿著睡衣，挺超大孕肚現身，雖然已經到了孕晚期，不過馬筱梅透露自己並未長出妊娠紋，還透過鏡頭大方秀出光滑肚皮給粉絲們看，讓粉絲們大吃一驚，馬筱梅認為除了靠保養之外，體質也是一大關鍵。

廣告 廣告

除此之外，馬筱梅還跟粉絲分享接下來會挑幾件好看的衣服，「拍一組寫真」，透露之後回北京會安排，似乎是想要紀錄懷孕的過程，事實上，馬筱梅懷孕後也曾被酸民質疑是生子爭產，不過高EQ的馬筱梅並未隨網友起舞，反而幽默表示：「太搞笑了，還爭這個呢。不是很多人都說我們破產嗎？不是沒得爭嗎？」，認為憑娘家留下來的財產已經足夠。

馬筱梅孕晚期未長妊娠紋。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

昔窗簾忘拉被拍肉體交流！《封神》男星傳當爸 大7歲女友凸肚飄孕味

台八女星車禍摔斷韌帶...復健中突曬「超閃婚戒」 王瞳嚇歪急留言

奉子成婚！「欸你這週要幹嘛」她跟另一半婚照曝 尪認1事：還沒準備好

賺台錢又想討好中國人？日BL漫畫家標「五星旗」挨轟 簽名會證實取消

