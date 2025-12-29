汪小菲愛妻露超巨孕肚！網驚訝「沒長妊娠紋」孕期狀態曝

馬筱梅近日在直播中，大方掀起衣服秀出圓潤孕肚。(圖／微博)

大S前夫汪小菲再婚，與台灣妻子馬筱梅（Mandy）於今年5月在北京補辦婚宴，婚後順勢承擔起照顧大S一雙兒女的責任，一家四口經常往返台灣與大陸團聚，互動自然融洽，家庭氛圍溫馨。近日馬筱梅也證實懷有身孕，不過她選擇低調看待，坦言沒有第一時間公開，是擔心引來黑粉過度揣測與惡意言論， 終於在近期直播中，秀出光滑孕肚，引發網友圍觀。

懷孕後的馬筱梅隨著孕肚逐漸明顯，夫妻倆也不再刻意隱瞞，近日馬筱梅在直播中大方「認證」好消息，直接掀起衣服秀出圓潤孕肚，畫面中可見，馬筱梅的肚皮狀態相當好，肌膚光滑緊緻，幾乎看不見妊娠紋，讓不少網友看了直呼不可思議，留言區瞬間炸鍋。

馬筱梅也透露自己即將拍攝孕期寫真，為這段人生重要階段留下紀念，並透露計劃讓孩子出生後，在北京上學。且即便身懷六甲，她仍持續直播帶貨，鏡頭前還自在地吃起酸辣粉，敬業態度獲得網友一致好評，直讚她氣色佳、狀態滿分。隨著孕肚曝光，外界關注聲量持續升高，不少粉絲也紛紛送上祝福，期待這個新生命的到來，為汪小菲一家再添幸福篇章。

馬筱梅也曾在先前直播中，正面回應外界關於她與大S之間的揣測，強調彼此並無恩怨，不需要去樹立對立，自己只是完成對方曾委託的事，「她委託我的一件事，然後我在做」。針對部分網友質疑她生孩子是為了爭產，她則幽默反擊：「你好搞笑，爭什麼家產。你們不是老說（汪小菲）破產嗎？那就沒得爭了」。

