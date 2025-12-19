汪小菲槓上抖音副總裁 「怒發文喊告」又秒刪掀熱議

張蘭與兒子汪小菲。（中時資料照）

汪小菲槓上抖音高層，引發外界關注。汪小菲於18日晚間突然在微博發文情緒激動，點名抖音副總裁李亮，並揚言提告，相關內容隨即引爆討論，不過貼文發布不久後便刪除，仍被網友截圖瘋傳。

汪小菲透過微博發文，向李亮隔空喊話：「抖音的副總裁李亮，當時發微博和抖音說我。我同意，因為那份痛苦，和未來對我孩子的教育，我會承擔。但是你憑自己給我定性，這件事我不認可，我的孩子我的朋友我的家人也不認可。」，更直言已決定對李亮提起訴訟，表示：「我決定對你起訴，我會帶好孩子，你不用擔心。但是你對我的侮辱，我一定和你聊聊」，態度相當強硬，不過隨後又將此篇貼文刪除。

大批網友猜測，事件源頭追溯至2025年2月，大S不幸病逝後，汪小菲被謠傳包機送大S骨灰回台，引發爭議，隨後遭包機公司公開聲明闢謠，隨後抖音平台也宣布無限期封禁「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」3個帳號，但「麻六記官方旗艦店」的帳號仍在持續直播。

當時抖音副總裁李亮，在後續回應中強調：「抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體。直播可以更好地向用戶展示產品與服務，抖音倡導商家透過店舖直播直接與消費者溝通，像麻六記這種借助品牌自播實現銷售的模式，平台是歡迎和支持的」，言下之意是只要認真直播帶貨，不涉及造謠等情事的行為，抖音官方都不會出手干涉。至於查封張蘭、汪小菲旗下3帳號的主因，主要是見到包機公司闢謠的聲明，「因此確定為謠言且性質惡劣，對該帳號永久禁言」。

