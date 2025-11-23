汪小菲疑證實當爸！脫口喊馬筱梅「孕婦」愛妻親吐：只想生1胎

娛樂中心／綜合報導

汪小菲去年5月與Mandy（馬筱梅）登記結婚後，頻頻傳出再度升格當爸的消息，不過夫妻倆始終未承認，就連Mandy日前遭爆料已經懷孕，且被狗仔捕捉到小腹隆起的畫面，也未正面證實。沒想到汪小菲近日直播時，被問到「你家孕婦呢」，竟然脫口「孕婦不在，孕婦出去了」，疑似證實Mandy懷孕喜訊。

汪小菲（左）與Mandy（右）結婚1年多，頻頻被爆當爸媽。(圖／翻攝自馬筱梅IG)

汪小菲前妻大S（徐熙媛）今年2月病逝後，一雙兒女便交由他和Mandy照顧。他日前直播時，不僅稱呼Mandy「孕婦」，還表示她未入鏡是因為正在陪伴女兒。他也分享一家四口日常生活，「昨天接他們去吃火鍋、打籃球，今天晚上去吃烤肉，然後（我）就回北京了。回到北京的感覺非常好，台北、北京都是我的家。」

廣告 廣告

汪小菲脫口喊Mandy「孕婦」。（圖／翻攝自微博）

Mandy日前也分享育兒觀念，坦言若生孩子，會選擇生一個孩子就好，「我知道我自己的能力在哪裡、我的極限在哪裡。生孩子跟養孩子，我覺得養孩子跟教育孩子比較頭痛，我的能力最多只能負責一個」，也強調自己不會每天忙於工作，會和父母、保母阿姨一起照顧孩子。

更多三立新聞網報導

蔡依林大巨蛋演唱會「12萬張票全秒殺」！被問加場計畫 經紀公司回應了

金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光

金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海

金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣

