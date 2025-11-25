汪小菲直播洩密 直呼另一半Mandy「孕婦」

汪小菲與Mandy於5月舉辦婚禮，還拍了浪漫婚紗照。（翻攝自微博）

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）5月在北京舉辦婚禮。近期，網路多次流傳馬筱梅懷孕的消息，但當事人雙方未證實。不過，一向在直播中都會透露很多訊息的汪小菲，日前在個人直播中被粉絲詢問「Mandy去哪裡？」他回應：「孕婦不在，孕婦出去了。」被解讀為他首次公開證實妻子懷孕。

大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，2位未成年的「家人」，目前由汪小菲及現任妻子Mandy照顧。汪小菲在直播中提到，馬筱梅當時沒有入鏡的原因是在陪伴家人之一。他同時分享了近期家庭行程：「昨天接他們去吃火鍋、打籃球，今天晚上去吃烤肉，然後回北京。」並表示台北、北京對他而言皆是家。

汪小菲在直播時脫口「孕婦出去了」，被認為是證實Mandy懷孕。（翻攝自微博）

馬筱梅曾公開說，大S把家人教得很好。馬筱梅近期曾在直播中討論若成為母親後的育兒安排，她表示如果有了孩子，將由自己與母親輪流照顧，並搭配保母協助。她也透露，未來將會調整工作時間，「可能1個月直播半個月、另外半個月休息」。

