汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。
影片一開始，Mandy起床後先替肚子擦油，表示這是孕期日常保養的一部分。早餐則以清淡為主，搭配高蛋白食物，餐後也補充維他命。接著進入拆禮物環節，朋友準備了多套寶寶衣服，其中一組紅色寶寶服搭配白色小馬裝飾的禮盒特別醒目，她看到後露出笑容，直呼：「這個馬年的小衣服也太可愛了吧！」
隨後，她在影片中試穿三套孕婦禮服。第一套是白色紗質大裙擺款式，線條飄逸；第二套為白色蕾絲鏤空無袖設計，整體風格較為柔和；第三套則是奶白色露背大裙擺禮服，背部挖空設計讓線條更明顯。即使進入懷孕後期，整體身形仍維持俐落。
影片曝光後，有網友注意到她的孕肚大小，在留言區詢問是否偏小，對此Mandy按讚另一則寫著「7個月才有肚子都正常」的留言作為回應。除此之外，不少人稱讚「懷孕還是很漂亮」、「仙女孕婦」，也敲碗希望她之後分享穿禮服拍的正式寫真照。
延伸閱讀
Mandy自曝曾被大S孩子叫「姐姐」！汪小菲要求改口 繼母相處模式曝光
其他人也在看
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 13
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 17
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 56
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 15
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 42
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 18
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 137
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 63
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光
89歲香港男星謝賢一生風流倜儻，還有個知名的兒子謝霆鋒，儘管年事已高仍是風度翩翩。而他過去跟小49歲素人女友CoCo交往多年，直至7年前正式宣布分手，而CoCo日前罕見現身訪談節目，被問到曾收謝賢千萬分手費的反應全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住
上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
演藝圈包租婆是她！25歲財富自由「狂掃淡水線10多間套房」
愛情天后小彤除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水，最近還公布懷孕消息。小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7