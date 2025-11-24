汪小菲脫口「孕婦不在」Mandy傳懷孕 昔育兒言論被挖

Mandy屢傳出懷孕消息。(圖／微博)

Mandy（馬筱梅）去年5月與汪小菲登記結婚後，雖然多次傳出肚皮有動靜，不過夫妻倆從未承認此事，近來，她被拍到小腹隆起的畫面，加上汪小菲直播時脫口而出：「孕婦不在，孕婦出去了」，讓懷孕消息甚囂塵上，有網友挖出過去她過去吐露對於生養後代的看法時，就曾表示「生一個就好」。

汪小菲先前直播時被粉絲問及「Mandy去哪裡」，他竟脫口而出：「孕婦不在，孕婦出去了」，疑似心情太開心說溜嘴，也讓Mandy懷有身孕的好消息，如今在網路上傳得沸沸揚揚，這也讓Mandy過去育兒的言論再度被挖出，她當時表示要生小孩的話，預計生一個就好，畢竟養育過程是比較頭痛的事情，接著強調：「我能力最多只能負責一個」。

馬筱梅表示只想要生一個小孩就好。(圖／小紅書)

Mandy表示小孩藉著自己的身體來到這個世界，但後續教育及養育問題，是相當辛苦的事情，一番見解曝光後，引起不少網友共鳴：「很懂事，汪小菲真的撿到寶」、「話說得相當務實」、「Mandy三觀相當正確」、「養過小孩的人會覺得她的想法很清楚」、「一個真的就好了，把所有資源及愛都給他」、「養育和教育問題真的很讓人操心」。

Mandy曾被問及如果懷孕是否公開？她表示不會想要提早分享喜悅，主要是擔心怕遭到黑粉詛咒，不想要聽到不好聽的言論，導致自己會有所顧忌。

