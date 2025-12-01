汪小菲認了Mandy懷孕！呵護孕妻現身機場 張蘭寵媳婦「親手做包子送到家｣
汪小菲日前直播被網友追問「你家孕婦呢」，當下脫口回應：「孕婦不在，孕婦出去了。」終於承認太太Mandy（馬筱梅）有喜。懷孕的Mandy近期備受家人呵護，婆婆張蘭特地親手做包子送到家、馬媽媽也在線叮囑「不要吃兔肉」，一家人都很關心她的身體狀況。
Mandy雖低調卻難掩身體變化，11月25日被拍到現身北京機場，穿著米白色寬鬆毛衣，肚子微微隆起的曲線十分明顯，網友推估「目測已6個月」。影片中她走路步伐略顯吃力，始終挽著汪小菲的手臂，而汪小菲則一手拿行李、一手攙扶，全程緊跟在旁，對妻子的呵護相當明顯。
儘管正在懷孕，Mandy依然維持每週開直播的習慣，她表示工作能讓情緒更穩定，「閒著反而容易焦慮！」不同於多數藝人孕婦多由保母協助，Mandy的孕期生活相當樸實。她表示家裡沒有住家保母，僅有鐘點阿姨每天到家工作3小時，晚餐常吃家中剩菜或外送餐點。她坦言：「我都這把年紀了，不需要保姆照顧自己。」直播中也大方談及身體變化，笑稱目前體重來到33年來最高紀錄。
她透露，張蘭常會關心她的飲食，還會特地把親手包的包子送到家；而Mandy的媽媽也會在線收看直播，還曾傳訊提醒：「不要吃兔肉，千萬不要吃！」網友解釋，過去民間流傳孕婦吃兔肉可能影響胎兒容貌的說法，因此長輩特別注意。
