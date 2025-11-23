汪小菲說溜嘴！脫口愛妻行蹤「孕婦出去了」 Mandy談育兒：生1個就好
藝人汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）於今年5月在北京舉行婚禮，婚後生活持續成為外界焦點。近日他在直播中脫口而出「孕婦出去了」，不僅引發外界對馬筱梅懷孕的揣測，也意外曝光兩人目前共同照顧一雙子女的家庭狀況。
汪小菲直播中被粉絲問及「你家孕婦呢？」時，回應道：「孕婦不在，孕婦出去了。」隨後又補充說明，馬筱梅正在陪伴女兒，他也分享一家四口的日常活動，「昨天接他們去吃火鍋、打籃球，今天晚上去吃烤肉，然後我就回北京了。回到北京的感覺非常好，台北、北京都是我的家。」
據了解，自前妻徐熙媛（大S）於今年2月辭世後，兩名孩子便由汪小菲與馬筱梅共同照顧。面對懷孕傳聞，馬筱梅雖未正面證實，但近期在直播中提及若未來有孩子，將由自己與母親輪流照顧，並搭配保母協助，「一定會是我或媽媽其中一個在，加上阿姨一起照顧」，展現對親力親為的堅持。
馬筱梅也坦言，若有育兒需求，直播頻率將進行調整，規劃每月僅直播半個月，其餘時間留給家庭，強調會持續兼顧工作與私生活。至於對生育規劃，她明言「只生一個就好」，並指出真正困難的不是生產，而是撫養與教育所需的耐心與投入，「我的能力和極限，大概也只能負責好一個。」
此外，她也曾在直播中肯定前妻大S的教養方式，表示：「她把兩個孩子教得很好。」強調自己一直在完成大S交託的事情，對於外界臆測雙方衝突，她表達無奈之情，「他（家人）還有爸爸、奶奶在呢，你們不用擔心。」
