汪小菲證實再當爸？鬆口叫馬筱梅「孕婦」 愛妻認只想生1胎

汪小菲疑似鬆口馬筱梅懷孕。翻攝微博

汪小菲去年5月和馬筱梅（Mandy）登記結婚，今年更是盛大舉辦婚禮，馬筱梅也將大S的孩子視如己出，近來馬筱梅頻頻傳出懷孕，還被狗仔拍到肚子隆起，但兩人始終未正面回應。日前汪小菲直播時，有網友問到：「你家孕婦呢？」汪小菲也順著回應：「孕婦不在，孕婦出去了。」似乎是證實了馬筱梅已經懷孕。

馬筱梅被拍到小腹隆起。翻攝微博

汪小菲稱馬筱梅「孕婦」 喊話台北是我的家

汪小菲在直播中不僅脫口叫馬筱梅孕婦，更透露對方沒有入鏡是因為在陪伴女兒，他分享一家人的行程，「昨天接他們去吃火鍋、打籃球，今天晚上去吃烤肉，然後（我）就回北京了。回到北京的感覺非常好，台北、北京都是我的家。」

馬筱梅只想生一個 稱會是孩子核心照顧者

先前馬筱梅直播時也提到育兒計畫，透露如果有孩子，她會和媽媽輪流照顧，再交由保母協助，強調核心照顧者會是自己或媽媽，到時候她的工作步調也會調整，「可能一個月直播半個月、另外半個月休息。」她也表示，自己只想生一個，因為教養孩子比生產更需要花費心力，認為自己的能力只能負擔起一個孩子。

汪小菲（如圖）稱馬筱梅是孕婦。翻攝微博

馬筱梅對大S孩子視如己出 讚對方教得好

事實上，在大S過世後，馬筱梅對大S的一雙兒女視如己出，她曾提到自己一直在努力完成大S生前委託的事情，好好照顧孩子，更稱讚孩子很乖巧，都是大S的功勞，「親媽教得挺好的，我在的時候他都很乖，而且他很會為別人著想，有時候我說，你要不要去這個地方？他都會說『你去我就去』、『看你覺得要不要去』。」



