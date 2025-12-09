汪小菲都來了！小禎缺席愛女新戲首映 Emma曝眼中「媽媽男友」

【緯來新聞網】温昇豪監製影集《整形過後》即將上檔，今（9日）全員到齊出席記者會，焦點之一絕對是首次演戲的小禎與李進良女兒Emma，雖然平時在媽媽的影片都表現大方，但終究是個小少女，首次面對大批媒體訪問難掩緊張反應，聊了一下就舒緩許多，透露老媽今天過生日不在台灣，已經有送卡片及101朵玫瑰花，也見過媽媽新男友Alan，至於像大谷翔平嗎？她想一想：「我覺得略像......也沒有像。」

Emma（左圖）第一次演戲，老爸李進良（右圖左）和叔叔汪小菲都來支持。（圖／娛樂中心攝、讀者提供）

18歲Emma婷婷玉立，第一次演戲很感謝身邊的叔叔温昇豪、張榕容等人的幫助，外公胡瓜更在之前提醒她「要好好講話」，在表演上也有給予適當意見，當然還是最強應援，今晚到場觀賞首映會。不過好奇胡瓜給出什麼樣的評價？温昇豪在一旁搞笑說：「下面一位！」Emma透露，外公看到她哭戲的畫面有被打動。



今天恰巧是小禎的41歲生日，所以無法來到記者會現場，Emma有手寫卡片送給媽媽，對方也看到哭，另外準備的101朵玫瑰寓意是「媽媽是100、我是那個1，我們結合在一起就是101」，不過小禎收到時表現冷靜，她笑說：「我有點失落，她比較冷靜。」



最後，温昇豪平時講自己女兒，都沒講戲裡女兒Emma多，強調數次，她是第一名考進輔大大傳系，不過小禎之前都說Emma要不要出國搖擺不定，她這次終於自己回答，充滿孝心地說：「爺爺奶奶年紀大了，就覺得出國再緩緩。」《整形過後》13日起晚間9點在公視首播；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架。

温昇豪（右）把Emma當自己女兒照顧。（圖／娛樂中心攝）

