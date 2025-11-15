汪小菲餐廳又爆食安危機 驚傳「多人腹瀉」遭停業！

娛樂中心／江姿儀報導



大S前夫汪小菲2020年創立川菜餐飲品牌「麻六記」，不過卻時常爆出食安爭議，先前屢傳酸辣粉發霉事件，9月媽媽張蘭開直播幫兒宣傳，大秀刀工竟被抓包「切菜前沒洗手」。上月底展店海外到美國洛杉磯，沒想到近期卻遭到多位消費者投訴，用餐後出現腹瀉症狀。目前洛杉磯衛生局已勒令停業，而麻六記也發聲明回應了。





汪小菲餐飲品牌「麻六記」時常爆出食安爭議，先前屢傳酸辣粉發霉。（圖／翻攝自微博）

汪小菲旗下川菜餐廳「麻六記」上月底才在美國洛杉磯開分店，多位消費者用餐後腹瀉不止。（圖／翻攝自微博）

綜合外媒報導，汪小菲旗下川菜餐廳「麻六記」上月28日才在美國洛杉磯開設首家海外分店，然而開業不到幾天就出事。多位消費者在網路上發文控訴，表示月初前往該店用餐，腹瀉不止送醫等情形。一對母子當晚就出現腸胃不適，腹瀉三天送急診，也有一家人去用餐，隔天全家集體腹瀉。有人氣到PO網分享「開始我都以為是太久沒吃辣所以腸胃不適應，都沒想到是他們家問題，結果孩子同學和我們同一天吃了，電話來問原來大家都中招。」，才發現社群平台上不少人去過同一家店用餐，都出現類似情況「肚子絞痛到一直跑廁所」、「腹瀉到沒力氣出門」、「肚子痛到直不起腰」。

洛杉磯公共衛生局調查後已勒令停業，麻六記發聲明道歉。（圖／翻攝自微博）

洛杉磯公共衛生局獲報後前往調查，發現多項違反當地衛生法規的行為，且店內冷藏設備溫度未維持標準低溫，目前已勒令停業。對此，麻六記該家分店發出聲明向消費者道歉，宣布停業改善、配合複查，也承諾退款給1日到3日前往用餐的顧客。消息傳回中國，大批網友氣憤熱議「天天翻車啊，連鐵粉都看不下去」、「可以當瀉藥了！」、「第幾次了？」、「天天出問題還不關門？」、「國內都不敢吃」、「瀉藥神器？」、「丟人丟到國外」。









