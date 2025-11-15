汪小菲麻六記洛杉磯分店出包！多名顧客腸胃不適腹瀉 衛生局勒令停業

大S前夫汪小菲所創立的連鎖酸辣粉品牌「麻六記」，今年10月底在美國洛杉磯開設首家海外分店，因標榜「經典中國胃」，吸引許多當地華人用餐。但才營業半個月就爆發食安危機，多位消費者集體投訴用餐後出現腸胃不適，嚴重腹瀉等症狀，

相似狀況投訴接連出現，當地衛生局介入調查後，發現餐廳冷藏設施無法維持5度以下，依違反加州健康與安全法規，食品溫度不安全，因此11/5公告勒令停業，並警告店家不得擅自移除通知，否則將依法開罰。

廣告 廣告

麻六記則在社群發文致歉，除了將對11/1-11/3所有用餐顧客做退款，也已立即完成設備檢修與全面整改，並積極配合複查，進一步優化儲存與出餐品質。

麻六記在社群發文致歉。圖／翻攝自小紅書

台北／張綺云 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

F4世紀合體原因曝！全因「阿信一句話」 朱孝天自虧：這聽了不好拒絕

大S是「貫穿F4生命的女孩」！朱孝天盼汪小菲賺很多錢 原因惹鼻酸

合體汪小菲吃播狂吸43萬流量 館長稱「台灣子彈滿天飛」引熱議