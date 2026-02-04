汪小菲、張蘭被點名 韓綜主持人替大S抱不平怒轟「瘋了嗎」

大S和前夫汪小菲。（圖／中時資料照）

大S（徐熙媛）去年2月在日本東京因流感併發肺炎過世，享年48歲。韓國綜藝節目近日播出大S逝世一周年特輯，回顧她生前點滴，並揭露她與前夫汪小菲及前婆婆張蘭之間的爭議。主持人李燦源對節目中曝光的汪小菲與張蘭行徑感到震驚，直言「瘋了嗎？」

韓國綜藝節目《名人生老病死的秘密》近日重溫大S與現任丈夫具俊曄重逢的故事，以及過世前的搶救過程，同時提到汪小菲在婚姻期間曾多次於網路上發表對大S不利言論。離婚後，他更對大S與具俊曄的關係進行攻擊，散布不實消息，試圖抹黑大S及其家人，引發外界批評。

節目還提到，大S過世消息曝光後，張蘭在直播帶貨時表示「我兒子因為這件事很辛苦，請大家多買點奶茶幫他加油」，被質疑藉機衝銷量。對此，李燦源當場動怒直呼「瘋了嗎？」，其他來賓也表示「為了賣奶茶開直播？」節目中更將張蘭相關直播畫面全程打上馬賽克處理。

此外，節目也澄清先前流傳汪小菲幫忙包機送大S返台的消息，指出包機實際由具俊曄與家人安排，「前夫沒有包機，說是就連預約都沒有」，說完現場來賓質疑假新聞頻傳的原因「怎麼會一直出現這種假新聞呢？」、「難道是他自己傳出奇怪的傳聞嗎？」對此，節目提到消息是來自與張蘭熟識的網紅，且張蘭曾對相關影片按讚。李燦源感嘆，「當了自己10年媳婦、當了10年配偶的話，作為一個人也應該去喪禮哀悼才對」。

