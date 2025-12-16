汪小菲2婚再當爸？好友李進良曝近況：他走路都笑笑的

已故藝人大S的前夫汪小菲日前與現任妻子Mandy（馬筱梅）來台出席影集《整形過後》首映會，力挺好友李進良。對於近來傳出馬筱梅已懷孕、汪小菲是否分享即將當爸的喜悅時，李進良16日並未多做回應，僅提到對方看起來心情不錯「看他走路都笑笑的，還需要特別分享嗎？」

李進良16日出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／六魚文創提供）

汪小菲（右）5月與現任妻子馬筱梅（左）舉行婚禮。（圖／翻攝自微博）

被問及汪小菲是否諮詢過整形？李進良笑稱對方是「北京的朋友」，曾在直播中提到眼袋是給他處理；且汪小菲看了《整形過後》也對內容讚不絕口，相當支持好友。

馬筱梅近期分享隆起的肚子。（圖／翻攝自微博）

此外，李進良對於該劇播出後收視亮眼，表示「聽說首播後，女性觀眾收視反應很好，應該是打動很多求美者的心理，像是艾怡良在劇中隆乳就是增加情感上的自信，她把這種自信感表現得很生動。但我自己看到温昇豪有一幕盯著艾怡良做好的胸部，只用一個『哇！』就演出一個醫生對自己工作的成就感，我覺得演得很精彩！」甚至診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材。」

該劇監製的温昇豪則感性表示這部作品是「歷時10年、一路從想像走到成形的結晶」，從角色、案例到手術細節都不只是在談變美，更是把「人為什麼想改變」搬上檯面。他也感謝觀眾支持，直言團隊最想傳遞的是：「整形從來不只是外表，更多時候是在修補人生的裂縫」。

