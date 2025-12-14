汪小菲3度當爸！妻疑挺7月巨肚現身 意外曝光寶寶性別

汪小菲小心呵護Mandy孕肚。（圖／翻攝自微博、MandyIG）





已故女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月與Mandy（馬筱梅）二婚，先前傳出Mandy已成功懷孕、汪小菲三度當爸的消息，近日夫妻倆出席自家酸辣粉品牌活動，Mandy被目擊挺著約6、7個月孕肚現身，汪小菲在一旁貼心護肚，狀態看似十分不錯。

汪小菲與Mandy10日出席旗下品牌麻六記5週年慶功宴，Mandy挺著明顯隆起的孕肚現身，看起來已懷孕有6、7個月，汪小菲在旁小心呵護Mandy肚子，畫面十分溫暖有愛，值得注意的是，一旁員工脫口祝賀「母子平安」，疑似提早曝光寶寶性別，引來不少網友議論。

Mandy挺著孕肚現身品牌週年活動。（圖／翻攝自微博）

事實上，Mandy過去就曾在直播中透露身體出現嗜睡、變胖等變化，而汪小菲直播時被問及Mandy也直接表示「孕婦不在家」，間接證實懷孕消息，不過Mandy先前談到育兒話題時曾表示，自己只會生一個孩子，「我能力最多只能負責一個」，目前除了肚中的寶寶外，她與汪小菲也一同照顧大S的一對兒女。



