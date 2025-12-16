汪小菲3度當爸 李進良：他走路都笑笑的

温昇豪（左）、李進良出席《整形過後》媒體茶敘。六魚文創提供



《整形過後》醫療顧問李進良今（12╱16）與監製兼主演温昇豪出席媒體茶敘，談到「北京朋友」汪小菲的再婚妻子Mandy（馬筱梅）已懷有7個月身孕，被問是否有分享3度當爸的喜悅？李進良笑說：「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎？」

對於《整形過後》首播即在公視頻道開紅盤，李進良更開心獲得醫美同業的認可，還透露特地來台參加首映的汪小菲還對他說：「搞那麼大啊？我以為只是拍個小視頻。」還讚「水平沒有輸中國的電影」。

汪小菲（左）、Mandy準備迎接新生兒。翻攝hsiaomei0718mandy IG

被問好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？温昇豪笑喊：「我要改大小眼，他不幫我做！」李進良幽默回：「因為我看昇豪哥大小眼越來越不明顯，因為2顆都越來越小，那是他的特色，其實在螢幕上看起來不是很明顯，大小眼是每個人都會有，只是有時在特寫時會稍微明顯一點，但我不覺得有影響到他的演技和日常生活，依然魅力無限，所以不需要做。」

温昇豪表示李進良是屬於勸退型醫師，「他不是1個為了要做而做的醫生，基本上他會勸退，他比較像戲裡面的張榕容，我常常帶朋友來給院長諮詢，院長都說不用、不需要做」。

