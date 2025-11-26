汪峰大女兒20歲「超模基因」驚豔全網！遺傳生母高挑身材，175cm美照成焦點

汪峰20歲的大女兒「小蘋果」日前迎來生日，她在社群平台分享海邊夕陽照與近照，引發網友熱議。小蘋果如今外型亮眼，身形高挑、五官深邃，被不少人認為完美承襲生母葛薈婕的超模條件。

據悉，小蘋果如今身高已有175公分，遺傳了葛薈婕的冷白膚色、高挺鼻樑與立體輪廓，街拍照中以黑短裙、長風衣的搭配入鏡，氣場十足，外型表現受到不少人關注。

汪峰在2005年和葛薈婕未婚生下小蘋果，之後和康作如、章子怡各有一段婚姻，2023年再次恢復單身。雖無血緣關係，但章子怡長期照顧小蘋果、陪伴練舞，兩人累積深厚情感，小蘋果也曾主動喊章子怡「媽媽」。

小蘋果向來保持低調，近年多以生活照、舞蹈影片與健身紀錄與粉絲互動，也因外型出眾與自然氣質，成為話題焦點。雖然目前沒有出道打算，但這次生日分享照片後，仍吸引大批留言祝福。

