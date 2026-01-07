汪峰10歲女兒醒醒「暴風抽高」！父女一起逛市集被拍 小細節中流露父愛

2026年1月3日，汪峰被目擊帶著10歲女兒醒醒現身北京，父女倆低調而親密地一起逛市集。畫面曝光後，醒醒明顯的身高變化，以及汪峰陪伴女兒的互動方式，都成為網友關注焦點。

從網友分享的畫面來看，10歲的醒醒身高成長幅度相當明顯，站在汪峰身旁已接近他的肩膀高度，跟去年6月只到爸爸胸口的模樣相比，變化十分突出。她身穿中長版羽絨外套，雙手插在口袋中走在前方，逛攤時多半由她自行決定路線，神情自然大方，整體氣質被不少人聯想到媽媽章子怡。

汪峰則穿著黑色外套搭配黑色長褲，低調地跟在女兒身後慢慢逛市集。途中他在服飾攤位一次購入四件平價T恤，攤主事後透露當下其實沒認出對方身分，只覺得他態度親切、相當隨和。汪峰也在飾品攤與玩具攤前停留，挑選物品時神情專注。

整趟逛市集的過程中，醒醒多半走在前面，汪峰則在旁陪同，僅在需要時提供意見，讓女兒自行做決定。這樣的相處畫面引起不少家長共鳴，認為他給了孩子足夠的空間與陪伴。過去，汪峰也曾多次被拍到帶著醒醒參與活動、外出旅行或日常接送，與章子怡離婚後，兩人仍各自以不同方式陪伴女兒成長。

