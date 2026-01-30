汪峰20歲女兒身高達178cm！遺傳媽媽模特兒身材「隨便拍就像畫報」長腿超吸睛

大陸歌手汪峰與前女友葛薈婕所生的大女兒汪曼熙（小名「小蘋果」）近日因身高成為話題。葛薈婕在直播中透露，女兒目前身高已達178公分，超過自己177公分的模特兒身高，語氣中帶著驕傲，卻也坦言母女之間早已失去聯絡。

葛薈婕表示，小蘋果現在身高178公分，已經比她本人還高1公分，同時也提到：「小蘋果不跟我聯繫，聯絡方式都被刪掉了。」相關發言隨即登上熱搜，引發網友討論。小蘋果的身高多被認為遺傳自媽媽葛薈婕，她本身是職業模特兒，身高177公分；爸爸汪峰官方身高為176公分。從過往公開畫面可見，小蘋果身形修長、站姿挺拔，與母親相當相似。去年7月曾有網友在日本偶遇汪峰父女，當時就發現小蘋果身高已接近爸爸。

現年20歲的小蘋果除了身高出眾，外型也常受到關注。她早年留學期間曝光的街拍照中，以短裙搭配風衣現身，比例勻稱，引起討論。才藝方面，她15歲時曾發表原創單曲《溺》，並獲得伯克利音樂學院獎學金，舞蹈實力也多次透過影片被網友轉傳。

不過，葛薈婕多次公開提到自己與女兒已經失聯，連女兒交往對象都是從網友口中得知。另一方面，汪峰前妻章子怡雖已離婚，仍持續照顧小蘋果，包括陪她應考音樂學院、準備生日禮物，兩人也常在社群平台互動，小蘋果曾留言「愛你媽媽」感謝章子怡，和繼母的感情緊密度似乎勝過生母。

