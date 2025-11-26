汪東城突遭中國劇組「換角」 聽完理由傻眼了！翻白眼怨：怎不想好再來問？

汪東城抱怨被換角。翻攝微博

汪東城憑藉《終極》系列電視劇，打開在中國市場，近幾年也都在中國發展，但沒有什麼戲劇代表作，近日開直播時提到演戲，忍不住抱怨遭劇組「換角」內幕，讓他在直播時當場氣到翻白眼，還一度疑似飆髒話。

汪東城提到，近日有劇組邀他演出，雖然只是客串，但會與曾合作過的女演員再度同台，他覺得能「再續前緣」也不錯，看了行程之後，也空出檔期答應接演。結果資方卻說，導演要把角色年齡設定要「拉高十歲」，覺得他不年齡及外型不符合。

廣告 廣告

汪東城近幾年都在中國發展。翻攝微博

哀嘆無緣演戲！時間應該用來找老婆

劇組突然變卦，讓汪東城傻眼喊：「只能說，無緣演戲。」隨後又忍不住抱怨：「不然就不要問嘛，問半天，人家都答應了，才說什麼年齡要提升，那你當初為什麼不想好再來問？你想好了就不用來問了啊，真的是吼...」

汪東城並提到，他為了要客串這個角色，要特地飛到另一個城市，待個三到五天，只拍三場戲，等於大多數時間都是在等。直呼：「我應該把這些時間拿去找媳婦（老婆）。」



回到原文

更多鏡報報導

陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感

施柏宇遭爆請病假約會新女友 劇組出面了！發聲還原「影響拍攝進度」真相

曾智希突暫緩備孕計畫 陳志強揭真實原因！先視訊管教Darren兒預習當爸