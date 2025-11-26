汪東城答應客串卻慘被「退貨」 爆氣開譙劇組：為何不想好再來

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星汪東城以模特兒身分踏入演藝圈，後續出演終極系列讓他知名度大增，近年則將事業重心移往中國發展，一舉一動備受關注。日前，汪東城直播時突然開罵劇組，直指他們邀約自己客串戲劇，但後來又被單方面取消合作，讓他為此感到氣憤。

汪東城在直播中透露最近有考慮想要演戲，恰巧有一個劇組來商談，雖然是客串性質，不過汪東城考量到能跟以前演過對手戲的演員「再續前緣」，而且自己檔期又剛好符合，因此汪東城也準備答應對方的邀約，結果後來劇組告知汪東城，因為導演原先設定的角色年齡外型跟主角有重疊，所以會進行修改，把角色年齡往上調10歲。

最終只能取消跟汪東城的合作，此舉讓汪東城相當不滿意，認為劇組應該先思考後再進行詢問，而汪東城也解釋想分享這件事的主因，表明知道拍戲很多不定數，「只是覺得時間都這樣子...」，還開玩笑說應該要把時間拿去找媳婦。

汪東城透露自己答應客串，劇組事後又反悔。（圖／翻攝自微博）

