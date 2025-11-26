汪東城答應客串卻遭劇組退貨 直播怒：幹嘛不想好再來

藝人汪東城直播怒揭被劇組「退貨」經過。（圖／翻攝自汪東城微博）





藝人汪東城自男團「飛輪海」出道，憑藉《終極系列》偶像劇走紅，近年來將事業轉往中國大陸發展。日前，他在直播中分享有劇組找他客串，沒想到答應過後，對方卻告知要取消，讓他相當無奈。

汪東城在直播中透露，近期有考慮想演戲，剛好有劇組來問，對手演員也曾經合作過，雖然只是客串的角色，但再續前緣也能創造話題，所以確認檔期之後，汪東城也準備答應邀約，沒想到對方卻反悔。

劇組告知汪東城，「我們那個導演人物設定，你跟那個角色年齡和外型可能有點重疊，我們可能會把這個角色的年齡層再往上提10歲。」汪東城也忍不住嘆，「只能說無緣演戲呀！那你不然就不要問嘛，問半天人家都答應了。」

汪東城接著直言，「那你幹嘛當初不想好才來問，或者是你想好了就不用來問呢，真的是。」他也提到拍戲時間不確定是3天還是5天，但只有3場戲，等待的時間相較之下更長，原本抱持「來都來了」的心態，沒想到最後卻是這種結果，讓他相當傻眼。



