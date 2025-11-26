汪東城答應客串「1原因」被拒絕 吐槽劇組：怎麼不想好才問？

男星汪東城。（陳俊吉攝）

44歲男星汪東城曾是人氣男團「飛輪海」成員，也因電視劇《終極系列》走紅，擁有大量粉絲支持。近年，他將事業重心移往大陸，除了偶爾接戲，也經常透過直播與粉絲分享日常生活、工作點滴及心情動態。近日，他在直播中自曝，原本有演戲計畫，卻因劇組臨時反悔而無法成行，讓他忍不住吐槽劇組：「怎麼不想好才問？」

直播中，有粉絲好奇問他為何最近鮮少拍戲，汪東城坦言自己最近本來有意演戲，雖然並沒有特別積極爭取角色，但剛好有劇組上門邀請他出演，且還能與曾合作過的演員再次對戲。他表示，對他來說，這既是一個有趣的經驗，也帶有話題性。「然後他們來問了半天，問說願不願意，答不答應呀。」

汪東城開始確認檔期，原本只是打算去客串幾天，認為這是一個再續前緣的好機會，也能和舊搭檔再次同台演出。然而，就在他準備正式答應時，資方卻反悔表示，導演認為角色的年齡設定與他外形略有重疊，決定將角色年齡上調10歲，因此無法由他出演。對此他感到相當遺憾，也透露拍戲中常有各種變數，計畫會東變西變，讓時間不知不覺就被消耗掉。

對於這次無緣演戲，汪東城露出無奈表情，直言：「只能說無緣演戲，那你不然就不要問嘛，問半天人家都答應了，才說年齡要調，那當初幹嘛不想好才問？或者想好了就不用來問呢，真的是吼。」他也笑說自己之所以說這些，是想表達拍戲的不確定性，最後還自嘲：「我應該把時間拿去找媳婦。」

