汪東城舔共失敗氣炸！遭中國劇組放鳥內幕全說了

娛樂中心／楊佩怡報導

44歲男星汪東城，起初以男團「飛輪海」出道，後續因出演電視劇《終極系列》暴紅，累積超高人氣，但自從飛輪海解散後，汪東城將事業轉移到中國，為了在當地立足並建立形象，不惜搬出自己的祖籍，聲稱自己是「中國人」，雖得罪台灣人，卻成功擄獲小粉紅的心。沒想到，近日他卻在直播中抱怨中國劇組出爾反爾，明明訂好的事，最終卻以角色年齡設定問題「退貨」汪東城，引發中國兩派網友熱議。





汪東城近日在直播中抱怨被劇組放鴿子，並向粉絲喊話自己無緣演戲。（圖／翻攝自微博）

汪東城日前在中國抖音開直播更新近況，只見他頂著一頭桃紅色頭髮，身穿蜘蛛人的衣服，他表示最近有劇組來找他演戲，詢問要不要客串一個角色，剛好他也想演戲，還可以與過去合作過的演員搭戲，於是決定答應下來。然而，當他回應劇組時，對方卻稱「導演人物設定你跟我們那個角色年齡和外型可能有點不符，我們可能會把這個角色的年齡層都再往上提個10歲」。此番話讓汪東城相當傻眼，認為劇組不應該在他答應客串後，又出爾反爾的不讓他演，氣憤喊：「那你當初怎麼不想好才問」。

大多數中國網友都同情汪東城遭遇，不過也有網友認為劇組只是口頭問，沒有簽約不算放鳥。（圖／翻攝自微博）

最後他無奈的向粉絲說明自己很遺憾無緣演戲，影片在微博上瘋傳，掀兩派網友熱議，一派網友同情汪東城的遭遇，「前期反覆溝通，答應後才變卦，換誰都會覺得憋屈！」、「劇組太不負責了」、「什麼無良劇組好壞」、「他很注重承諾，而且對工作很盡責，所以他肯定是接受了就提前安排好一切，理解他的委屈」。另一派網友則認為劇組只是口頭詢問汪東城，也沒和他簽約，覺得汪東城沒必要拿出來講，「他又不火被放鴿子很正常吧，劇組找演員一定是有火的肯定是更火的優先吧，理解劇組」、「問一下也叫放鴿子？」、「如果不是馬上答應的話，劇組有別的選擇也正常啊，為啥最後不選就不能問了」、「問了一定要用嗎，又沒簽合約」。

