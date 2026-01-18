汪汪喵喵嘉年華會 賴總統出席（1） (圖)

「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。

幸福熟齡 ・ 23 小時前 ・ 21