汪汪喵喵飆破340萬隻！賴清德倡導「領養取代購買」、做到「零棄養」

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（18）日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時表示，目前台灣養貓與狗的數量，已經超過340萬隻，也就是說，民眾所養的貓與狗，數量已經超過了台灣14歲以下小孩的人數，因此政府在兩年前成立了「動物保護司」，另外，他也呼籲大家以「領養取代購買」，並做到「零棄養」。

「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」下午在榮星花園舉行，賴清德也應邀出席，他在致詞時表示，今天禮拜日，天氣不錯，很適合帶貓貓狗狗出來走走，但是大家知不知道，到去年底為止，全台灣養狗與養貓的數量，加起來總共已經超過340萬隻，也就是說，民眾所養的貓與狗，數量已經超過了台灣14歲以下小孩的人數，這是一個社會現象，政府要走在前面，愛護動物也要保護動物，這是一個文明社會重要的象徵。

賴清德總統今（18）日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。（圖／翻攝畫面）

賴清德表示，面對這個情形，政府也非常關心，已經在兩年前成立了「動物保護司」，政府還有幾個具體做法，首先是器獸醫師不開業獎金，政府從去年開始，給予在公家機關上班的獸醫師不開業獎金，這是歷史性的創舉，目的是希望獸醫師能留在公務體系，協助推動防疫與農業相關工作，像是農民養的牛、豬、雞、鴨，都需要獸醫師的幫忙。

賴清德並表示，政府也推動《動物保護法》修法，行政院 1月8 日已經送到立法院，包括加強源頭管理，給動檢人員更多權力，能即時處理問題的權力，以及加強查緝非法繁殖，不能違法販賣。最後的目標是希望大家以領養取代購買，並做到「零棄養」。

賴清德總統今（18）日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。（圖／翻攝畫面）

賴清德並強調，他本身是醫生，對民眾的健康有責任。貓狗與人之間，有些傳染病是會互相傳染的（人畜共通傳染病），所以現在政府（衛福部與農業部）共同合作，解決傳染病問題。讓動物健康，人也會跟著健康。

賴清德致詞結束後，除了幫主辦單位所準備的狗繫繩，籲民眾出門遛狗需要繫繩外。他隨後也參觀活動現場許多動保組織設攤位，其中，獸醫師公會全聯會更推出「動物版小橘書」，教導大家有關動物夥伴防災避難的知識，賴清德特別在該攤位駐足，並喊話「動物也要保護」。

賴清德總統今（18）日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。（圖／翻攝畫面）

